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Пензенский губернатор начал Международный день пожилых людей со скандинавской ходьбы

11:50 | 01.10.2019 | Спорт

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Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев прогулялся по Олимпийской аллее в компании представительниц содружества клубов любителей скандинавской ходьбы по-пензенски в Международный день пожилых людей, который отмечается во вторник, 1 октября.

Пензенский губернатор начал Международный день пожилых людей со скандинавской ходьбы

Фото: Pnzreg.ru

Он обсудил с ними вопросы, связанные с развитием движения, и поинтересовался, как можно приобщить большее количество жителей региона к занятиям скандинавской ходьбой.

Также глава региона поделился с пенсионерками планами по благоустройству Западной поляны в районе улицы Попова, где намечено обустроить дорожки для прогулок и для езды на велосипеде.

Спустя некоторое время Иван Белозерцев разместил в микроблоге «Твиттер» короткое видео, записанное на Олимпийской аллее. На кадрах запечатлено, как глава региона и несколько женщин с палками для скандинавской ходьбы прогуливаются под дождем.

«1 октября отмечаем День пожилого человека. Он наполнен чувствами признательности и почтения старшему поколению. Многие сегодня активно участвуют в общественной жизни, занимаются спортом. На Олимпийской аллее пообщался с активом любителей скандинавской ходьбы. Немного прошлись», — прокомментировал губернатор.

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