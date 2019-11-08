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«Дизель» в Пензе разгромил «Хумо» из Ташкента со счетом 7:1

09:29 | 08.11.2019 | Спорт

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Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный клуб «Дизель» разгромил «Хумо» из Ташкента в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

«Дизель» в Пензе разгромил «Хумо» из Ташкента со счетом 7:1. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На 14-й минуте встречи пензенский нападающий Сергей Абрамов открыл счет, а вскоре форвард Владислав Барулин удвоил преимущество — 2:0.

Во втором отрезке игры гости сумели отыграть одну шайбу усилиями Павла Новожилова — 2:1.

В заключительном периоде переломным моментом стало удаление хоккеиста «Дизеля» Давида Думбадзе. Оставшись в меньшинстве, пензенцы успешно реализовали две контратаки, которые завершились голами Антона Андриянова и Владислава Барулина. До финальной сирены в ворота гостей влетело еще четыре шайбы, их забили Николай Владимиров, Сергей Абрамов и Владислав Барулин, реализовавший хет-трик. Итог матча — 7:1.

После 23 проведенных игр «Дизель» набрал 24 очка. Команда располагается на 16 строчке турнирной таблицы.

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