Пензенская «Лагуна-УОР» одержала две победы в III туре ЧР по мини-футболу Спорт

Пенза, 17 ноября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный клуб «Лагуна-УОР» одержал две победы над «МосПолитехом» в выездных матчах третьего тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, выступающих в конференции «Запад».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первой встрече счет открыла игрок «Лагуны-УОР» Екатерина Самойлова, после чего Мария Крупина закрепила успех гостей. Один мяч сумела отыграть Кристина Хавич, но удача была на стороне пензенской команды, и Мария Крупина во второй раз поразила ворота хозяек. В результате «МосПолитех» уступил «Лагуне-УОР» со счетом 1:3.

По итогам второй игры на табло был зафиксирован такой же счет. В составе «Мосполитеха» один гол забила Карина Дзгоева, у «Лагуны-УОР» отличились Оксана Маргарян и Екатерина Енина. Кроме того, Татьяна Дерипаско забила автогол.

По итогам шести проведенных матчей пензенский клуб лидирует. В его активе 16 очков. У ближайшего преследователя — «Авроры» из Санкт-Петербурга — 13.