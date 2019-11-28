Пензенский «Дизель» на выезде уступил «Звезде» Спорт

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный клуб «Дизель» на выезде уступил столичной «Звезде» в матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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На 6-й минуте встречи счет открыл нападающий хозяев льда Никита Мокин. Эта шайба оказалась единственной в первом периоде — 1:0.

После перерыва московская команда удвоила преимущество — отличился Иван Силаев. Однако «Дизель» не сдался и сравнял результат. С разницей в полторы минуты шайбы в ворота соперника отправили Владислав Барулин и Давид Думбадзе — 2:2.

Третий период прошел в равной борьбе, но выявить сильнейшего не удалось, и игра перешла в овертайм. Удача оказалась на стороне «Звезды». Решающий бросок на свой счет записал нападающий Максим Соркин. Итог встречи — 3:2.

После 28 проведенных игр пензенский «Дизель» набрал 31 очко. Он располагается на 17 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч выездной серии команда проведет с воскресенским «Химиком» в предстоящую пятницу, 29 ноября.