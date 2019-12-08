Пензенский «Дизель» с победы начал последнюю в 2019 году домашнюю серию Спорт

Пенза, 8 декабря 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизель» начал последнюю в 2019 году домашнюю серию чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» с победы над пермским клубом «Молот-Прикамье».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели.

После перерыва хозяева льда открыли счет, отличился Данил Макаров. На это гости ответили двумя забитыми шайбами в исполнении Артура Чувиляева и Сергея Купцова — 1:2.

В третьем игровом отрезке «Дизель» сумел сравнять результат. Зигурдс Подзиньш бросил от синей линии, и шайба влетела в сетку ворот «Молота-Прикамье» — 2:2.

После этого встреча перетекла в овертайм, в ходе которого Зигурдс Подзиньш оформил дубль — 3:2.

После 31 игры «Дизель» набрал 33 очка и располагается на 18 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч команда проведет на своем льду в понедельник, 9 декабря, с «Ижсталью».