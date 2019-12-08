EN
15:29:06 Воскресенье, 8 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Дизель» с победы начал последнюю в 2019 году домашнюю серию

13:13 | 08.12.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 8 декабря 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизель» начал последнюю в 2019 году домашнюю серию чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» с победы над пермским клубом «Молот-Прикамье».

Пензенский «Дизель» с победы начал последнюю в 2019 году домашнюю серию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели.

После перерыва хозяева льда открыли счет, отличился Данил Макаров. На это гости ответили двумя забитыми шайбами в исполнении Артура Чувиляева и Сергея Купцова — 1:2.

В третьем игровом отрезке «Дизель» сумел сравнять результат. Зигурдс Подзиньш бросил от синей линии, и шайба влетела в сетку ворот «Молота-Прикамье» — 2:2.

После этого встреча перетекла в овертайм, в ходе которого Зигурдс Подзиньш оформил дубль — 3:2.

После 31 игры «Дизель» набрал 33 очка и располагается на 18 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч команда проведет на своем льду в понедельник, 9 декабря, с «Ижсталью».

Загрузка...
Читайте также
В Пензе доверчивая женщина позволила мошеннику оформить кредит на свое имя В Земетчино задержан подозреваемый в угоне автомобиля
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке собаки через интернет В Пензенской области в предновогодний период усилят охрану хвойных деревьев
ЛОР-комбайн поступил в распоряжение детской больницы Кузнецка Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области по программам господдержки вырос на 12%
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама