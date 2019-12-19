Пензенцев пригласили в «Дельфин» проверить здоровье и поплавать бесплатно Спорт

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Бонус в виде бесплатного сеанса плавания будет предоставлен посетителям бассейна «Дельфин» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящую пятницу, 20 декабря.

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Такая возможность предусмотрена в рамках совместного проекта двух региональных ведомств — Минздрава и Минспорта.

Всем желающим будет предложено измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, а также индекс массы тела. После этого врач даст рекомендации, касающиеся корректировки образа жизни. Затем участники смогут посетить сеанс плавания.

Акция, которая станет последней в уходящем году, будет проводиться с 11.00 до 14.00.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, планируется рассмотреть возможность реализации данного проекта в 2020 году.