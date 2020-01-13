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Пенза в августе примет всероссийские летние сельские спортивные игры

13:00 | 13.01.2020 | Спорт

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Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. XIII всероссийские летние сельские спортивные игры среди мужчин и женщин в возрасте 17 лет и старше пройдут в Пензе с 1 по 6 августа.

Пенза в августе примет всероссийские летние сельские спортивные игры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в календарном плане всероссийских физкультурных мероприятий на 2020 год, в состязаниях примут участие 2,5 тыс. человек.

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Организаторами соревнований выступят Минспорт и Минсельхоз России, добровольное спортивное общество «Урожай» и региональное правительство.

Предполагается, что участники будут демонстрировать мастерство в 13 видах программы — армрестлинге, волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната, полиатлоне, самбо, гиревом, городошном и рыболовном спорте, в троеборье дояров, косарей и механизаторов, а также в соревновании спортивных семей.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, при проведении состязаний планируется задействовать дворец единоборств «Воейков», дворцы спорта «Буртасы» и «Олимпийский», стадионы «Зенит» и «Первомайский».

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