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«Дизель» в Пензе разгромил «Ладу» со счетом 8:1

09:25 | 14.01.2020 | Спорт

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Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» разгромил тольяттинскую «Ладу» со счетом 8:1 в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

«Дизель» в Пензе разгромил «Ладу» со счетом 8:1. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет открыли хозяева льда, отличился Александр Мокшанцев — 1:0.

Ответную шайбу в ворота пензенского клуба забросил Александр Денежкин, но сохранить равновесие «Ладе» не удалось. Последовали голы в исполнении Алексея Князева, Давида Думбадзе и Данилы Попова. Результат стал 4:1.

В третьем периоде пензенцы продолжили активно атаковать. Точны на реализации были Константин Забавин, Мирослав Мацейко и Максим Колмыков, который оформил дубль.

По итогам 42 игр «Дизель» заработал 45 очков. Команда по-прежнему располагается на 19 строчке турнирной таблицы.

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