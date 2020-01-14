«Дизель» в Пензе разгромил «Ладу» со счетом 8:1 Спорт

Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» разгромил тольяттинскую «Ладу» со счетом 8:1 в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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Счет открыли хозяева льда, отличился Александр Мокшанцев — 1:0.

Ответную шайбу в ворота пензенского клуба забросил Александр Денежкин, но сохранить равновесие «Ладе» не удалось. Последовали голы в исполнении Алексея Князева, Давида Думбадзе и Данилы Попова. Результат стал 4:1.

В третьем периоде пензенцы продолжили активно атаковать. Точны на реализации были Константин Забавин, Мирослав Мацейко и Максим Колмыков, который оформил дубль.

По итогам 42 игр «Дизель» заработал 45 очков. Команда по-прежнему располагается на 19 строчке турнирной таблицы.