Пензенская «Лагуна-УОР» укрепила лидерство в чемпионате России Спорт

Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» укрепила лидерство в чемпионате России по мини-футболу среди женских команд, выступающих в конференции «Запад», после двух выездных матчей с «Авророй» в Санкт-Петербурге.

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Первая встреча седьмого тура, состоявшаяся 17 января, завершилась со счетом 0:0.

Во второй игре, прошедшей 18 января, «Аврора» потерпела от «Лагуны-УОР» поражение с результатом 1:5.

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Счет в матче открыла защитник пензенского клуба Ирина Родькина. До конца первого тайма ответный удар по воротам соперника нанесла Виктория Лебедева.

Во втором игровом отрезке сильнее были гости. Отличились Екатерина Енина, Оксана Алемайкина и Мария Крупина. Финальную точку во встрече поставила Оксана Алемайкина, которая оформила дубль.

После 14 проведенных игр «Лагуна-УОР» набрала 35 очков. У ее ближайшего соперника — «Авроры» — 30 очков. На третьем месте турнирной таблицы располагается «Норманочка», в активе которой 18 очков.