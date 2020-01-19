EN
18:04:32 Воскресенье, 19 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская «Лагуна-УОР» укрепила лидерство в чемпионате России

11:05 | 19.01.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» укрепила лидерство в чемпионате России по мини-футболу среди женских команд, выступающих в конференции «Запад», после двух выездных матчей с «Авророй» в Санкт-Петербурге.

Пензенская «Лагуна-УОР» укрепила лидерство в чемпионате России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первая встреча седьмого тура, состоявшаяся 17 января, завершилась со счетом 0:0.

Во второй игре, прошедшей 18 января, «Аврора» потерпела от «Лагуны-УОР» поражение с результатом 1:5.

Читайте также

Антонов, Роговская и Дерипаско отмечены по случаю 10-летия женской сборной по мини-футболу

Счет в матче открыла защитник пензенского клуба Ирина Родькина. До конца первого тайма ответный удар по воротам соперника нанесла Виктория Лебедева.

Во втором игровом отрезке сильнее были гости. Отличились Екатерина Енина, Оксана Алемайкина и Мария Крупина. Финальную точку во встрече поставила Оксана Алемайкина, которая оформила дубль.

После 14 проведенных игр «Лагуна-УОР» набрала 35 очков. У ее ближайшего соперника — «Авроры» — 30 очков. На третьем месте турнирной таблицы располагается «Норманочка», в активе которой 18 очков.

Загрузка...
Читайте также
Митрополит Серафим освятил воду у стен Спасского собора в Пензе В Пензе 18 февраля покажут музыкальный спектакль «Только очень жди»
В Кузнецке объем инвестиций в 2019 году превысил 2,5 млрд. рублей Пенсионерка лишилась денег, поделившись в интернете фотографией банковской карты
В олимпиаде по астрономии примут участие 35 школьников из Пензенской области Житель Каменки лишился 82 тыс. рублей при продаже дивана через интернет
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама