Воспитанники спортшколы №8 продолжат тренироваться на «Первомайском» бесплатно — мэр Спорт

Пенза, 20 января 2020. PenzaNews. Воспитанники спортивной школы №8 продолжат бесплатно заниматься на футбольном поле стадиона «Первомайский» в Пензе после его планируемого возврата из муниципальной собственности в областную и передачи на баланс центра спортивной подготовки (ЦСП) региона. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

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«Губернатор поставил четкую задачу — спортивная школа будет работать в прежнем режиме, дети продолжат тренироваться бесплатно. Смена собственника поля не повлияет на тренировочный процесс», — сказал он в ходе встречи с руководством спортшколы №8, тренерами и родителями воспитанников.

Андрей Лузгин пояснил, что договоренность с ЦСП Пензенской области по поводу дальнейших занятий уже достигнута.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время обновленное искусственное футбольное поле на стадионе «Первомайский» используется для организации занятий семи групп спортивной школы №8 — в общей сложности 250 человек.