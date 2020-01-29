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Врач прокомментировал состояние здоровья хоккеистов китайского клуба, прибывших в Пензу

16:50 | 29.01.2020 | Спорт

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Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Врач китайского хоккейного клуба «Ценг Тоу» Антон Шабалин прокомментировал состояние здоровья спортсменов, прибывших в Пензу.

Врач прокомментировал состояние здоровья хоккеистов китайского клуба, прибывших в Пензу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Команда с 21 января находится в Российской Федерации. Ни у кого из игроков нет отклонений по термометрии. Каждый день в 9.00 мы проходим медицинский осмотр в городах, где играем. Сегодня, 29 января, представители пензенской городской больницы осмотрели нас в гостинице», — сказал он.

Антон Шабалин уточнил, что каких-либо тревожных симптомов не выявлено.

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«Что касается китайского игрока, у которого была немного повышена температура, то ему в Москве, Казани и Рязани поставили диагноз «ОРВИ». Руководством «Ценг Тоу» принято решение об отправке его и всех игроков КНР на Родину», — цитирует врача пресс-службе пензенского хоккейного клуба «Дизель».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из-за коронавируса несколько матчей чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов, которые должны были состояться в Китае, перенесены в Пензу. В связи с этим 31 января «Ценг Тоу» в роли номинальных гостей сыграет с «КРС-БСУ», 5 февраля — с «ОРДЖИ».

Кроме того, 14 февраля в качестве хозяев льда команда встретится в Пензе с местным «Дизелем».

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