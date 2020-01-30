Хоккеисты «Дизеля» рады переносу матчей из Китая в Пензу Спорт

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Хоккеисты «Дизеля» рады переносу матчей с «Ценг Тоу», «КРС-БСУ» и «ОРДЖИ» в Пензу из-за распространения коронавирусной инфекции в Китае. Об этом сообщил исполнительный директор пензенского клуба Владимир Романов.

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«Не будем лукавить, все действительно довольны, что эти матчи пройдут на домашней арене», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в четверг, 30 января.

Владимир Романов добавил, что «дома и стены помогают».

Он отметил также, что в текущем сезоне на своем льду «Дизель» выигрывал чаще, чем в гостях.

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Помимо этого, исполнительный директор клуба обратил внимание на то, что предстоящие матчи станут заключительными для «Дизеля» в регулярном чемпионате «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» и в случае выхода команды в плей-офф при проведении игр в КНР было бы мало времени на возвращение в Россию и на подготовку к решающим встречам.

«В нашем случае — больше времени восстановиться», — пояснил он.

Кроме того, Владимир Романов упомянул о существенной экономии денег в связи с отменой поездки в КНР.

«Перелет, проживание, это очень дорого стоит. Смена поясов, ночное питание, доплаты за все, это существенные суммы», — отметил исполнительный директор «Дизеля».