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Вход на матчи пензенского «Дизеля» 16 и 18 февраля будет бесплатным

11:08 | 15.02.2020 | Спорт

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Пенза, 15 февраля 2020. PenzaNews. Вход на последние матчи пензенского «Дизеля» в регулярном чемпионате «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов будет бесплатным. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Вход на матчи пензенского «Дизеля» 16 и 18 февраля будет бесплатным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В воскресенье, 16 февраля, команде предстоит встреча с «КРС-БСУ». Она начнется на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в 17.00.

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Во вторник, 18 февраля, «Дизель» сыграет с «ОРДЖИ». Начало матча состоится в 19.00.

Обе встречи планировалось провести в Китае, но были перенесены в Пензу из-за распространения коронавирусной инфекции в КНР.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 февраля по итогам матча с китайским хоккейным клубом «Ценг Тоу» пензенский «Дизель» оформил себе путевку в плей-офф чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

Команде удалось обеспечить выход в следующий этап соревнований впервые за последние 5 лет.

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