В Пензе состоялись лыжные соревнования памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова Спорт

Пенза, 23 февраля 2020. PenzaNews. Около 200 человек приняли участие в лыжных соревнованиях памяти капитана юстиции, сотрудника управления Федеральной службы безопасности России по Пензенской области Дмитрия Шорникова, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

Состязания прошли на стадионе «Снежинка» в Пензе в минувшую субботу, 22 февраля.

Их участники традиционно стали представители правоохранительных органов, всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», трудовых коллективов предприятий, образовательных учреждений и спортивных клубов.

Перед началом соревнований с приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратился начальник УФСБ России по Пензенской области полковник Дмитрий Поляков, после чего он дал старт гонке.

Женщинам и мужчинам было предложено преодолеть четыре этапа по 3 и 5 км соответственно.

По итогам состязаний первое место среди девушек в младшей и средней возрастных группах заняли представительницы спортшколы №4 Пензы, среди старших девушек — воспитанницы ДЮСШ Нижнеломовского района.

В первенстве среди женщин победу одержала команда ПГУ, среди женщин-ветеранов — члены клуба «Инсайт».

Воспитанники пензенской спортивной школы №4 стали лучшими среди юношей в младшей и старшей возрастных категориях, в средней — победу праздновали представители ДЮСШ №2 города Кузнецка.

Команде Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева не оказалось равных в первенстве среди мужчин, а среди мужчин-ветеранов победили члены клуба «Динамо-24».

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Шорников Дмитрий Вячеславович родился в Пензе 10 декабря 1975 года.

В 1992 году, окончив среднюю школу №24, поступил на следственный факультет Академии ФСБ России. По окончании обучения был направлен в пензенское управление ФСБ, где с 1997 года проходил службу в должности следователя следственного отдела.

В сентябре 2000 года капитан юстиции Дмитрий Шорников был командирован в Северо-Кавказский регион для выполнения задач по восстановлению правопорядка и расследованию преступлений, совершенных членами бандитских формирований.

26 декабря 2000 года погиб при исполнении воинского долга в Чечне.

Похоронен на Аллее героев на Ново-Западном кладбище в Пензе.

Посмертно награжден Орденом мужества.

Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области капитан юстиции Дмитрий Шорников навечно зачислен в списки личного состава управления.

Распоряжением главы администрации Пензы его имя присвоено средней школе №24.

Решением гордумы от 22 февраля 2017 года имя Дмитрия Шорникова присвоено новой улице в микрорайоне Заря города Пензы. В августе того же года она была торжественно открыта.