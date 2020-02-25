EN
13:02:39 Вторник, 25 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Баскетболистки пензенской «Юности» завершили регулярный чемпионат двумя победами

09:01 | 25.02.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Пензенская «Юность» одержала две победы над клубом «Пересвет» из Ростовской области в домашних матчах чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

Баскетболистки пензенской «Юности» завершили регулярный чемпионат двумя победами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первую встречу пензенские баскетболистки начали уверенно, выиграв стартовую четверть — 19:16, а затем и вторую — 23:17. После перерыва гостьи проявили характер, показав, что будут биться до последнего. В третьем игровом отрезке они сумели сократить отрыв до 57:55 и продолжили наступление в четвертом. Несколько раз на табло горели одинаковые цифры — 60:60, 64:64, и все же баскетболистки «Юности» не упустили победу, результат встречи — 68:64.

Начало второго матча, который пензенская команда проводила без травмированных Юлии Калугиной и Татьяны Балаклеец, не заладилось. Представительницы «Пересвета» всячески пытались навязать хозяйкам площадки свою игру, и отчасти у них это получилось. Счет после первой четверти стал 17:24. Однако уже во втором отрезке пензенские баскетболистки собрались, стали действовать более уверенно и сумели отыграться — 36:36. Третий и четвертый отрезки встречи остались за «Юностью», причем оба с одинаковым счетом — 20:14. Итоговый результат — 76:64, сообщает пресс-служба клуба.

Новости партнеров
Читайте также
ДТП в Пензенской области унесло жизнь женщины В Пензе кадеты заступили на вахту памяти у вечного огня
В Кузнецке машина врезалась в бетонную стену и загорелась, водитель погиб Пензенские прокуроры проведут прием предпринимателей 3 марта
В Пензе начата проверка по факту мошенничества при продаже путевки в Ялту На клумбах Пензы весной высадят более 219 тыс. цветов
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама