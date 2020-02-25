Баскетболистки пензенской «Юности» завершили регулярный чемпионат двумя победами Спорт

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Пензенская «Юность» одержала две победы над клубом «Пересвет» из Ростовской области в домашних матчах чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первую встречу пензенские баскетболистки начали уверенно, выиграв стартовую четверть — 19:16, а затем и вторую — 23:17. После перерыва гостьи проявили характер, показав, что будут биться до последнего. В третьем игровом отрезке они сумели сократить отрыв до 57:55 и продолжили наступление в четвертом. Несколько раз на табло горели одинаковые цифры — 60:60, 64:64, и все же баскетболистки «Юности» не упустили победу, результат встречи — 68:64.

Начало второго матча, который пензенская команда проводила без травмированных Юлии Калугиной и Татьяны Балаклеец, не заладилось. Представительницы «Пересвета» всячески пытались навязать хозяйкам площадки свою игру, и отчасти у них это получилось. Счет после первой четверти стал 17:24. Однако уже во втором отрезке пензенские баскетболистки собрались, стали действовать более уверенно и сумели отыграться — 36:36. Третий и четвертый отрезки встречи остались за «Юностью», причем оба с одинаковым счетом — 20:14. Итоговый результат — 76:64, сообщает пресс-служба клуба.