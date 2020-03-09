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Пензенская «Юность» в полуфинале ЧР по баскетболу встретится с «Надеждой-2»

09:30 | 09.03.2020 | Спорт

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Пенза, 9 марта 2020. PenzaNews. Пензенская «Юность» сразится с «Надеждой-2» в полуфинале чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

Пензенская «Юность» в полуфинале ЧР по баскетболу встретится с «Надеждой-2». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первый матч состоится в Пензе 12 марта. 16-го числа и, если понадобится, 17-го игры пройдут в Оренбурге.

«Юность» вышла в полуфинал, обыграв «Спартак-2» из Ногинска. Для того, чтобы определить сильнейшего, соперницам потребовалось три матча. Первый из них, состоявшийся в Московской области 2 марта, выиграли пензенские баскетболистки — 84:73. Во втором, прошедшем в спортцентре «Юность» 6 марта, клуб потерпел неудачу — 77:96. На следующий день «Юность» сумела сломить сопротивление гостей и добилась победы — 85:64. Счет в серии стал 2:1, сообщает пресс-служба пензенской команды.

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