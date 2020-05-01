Антон Андриянов продолжит выступать за пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Нападающий Антон Андриянов продолжит играть за пензенский «Дизель», выступающий в Высшей хоккейной лиге.

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Как сообщает пресс-служба клуба, после окончания периода действия контракта, заключенного на сезон 2019–2020 годов, спортсмен получил статус неограниченно свободного агента и право самостоятельно выбирать команду для дальнейшей карьеры. После переговоров Антон Андриянов принял предложение остаться в Пензе.

По его словам, он очень доволен сезоном, проведенным за «Дизель».

«Это отличный клуб с хорошим руководством и тренерским штабом, прекрасными болельщиками. Кроме того, нам с женой очень понравился сам город, поэтому решили остаться здесь», — прокомментировал форвард свое решение.

В сезоне 2019–2020 Антон Андриянов провел за пензенский «Дизель» 58 матчей, забросил шесть шайб и отдал 15 передач. Коэффициент полезности составил +15.