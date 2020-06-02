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Минспорт Пензенской области допустил нарушения при реализации нацпроекта — прокуратура

11:44 | 02.06.2020 | Спорт

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Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Нарушения законодательства при получении и освоении денежных средств, выделенных из федерального и областного бюджетов на реализацию регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», допущены министерством физической культуры и спорта Пензенской области. К такому выводу пришли работники прокуратуры региона в ходе проведенной проверки.

Минспорт Пензенской области допустил нарушения при реализации нацпроекта — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерством допущены нарушения порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов городам Пензе и Заречному на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов. Так, вопреки ст. 139 Бюджетного кодекса РФ указанным органом государственной власти были приняты решения о предоставлении в 2019 и 2020 годах целевых субсидий местным бюджетам при отсутствии правовых актов, подтверждающих соблюдение условий о софинансировании расходных обязательств. Более того, данное условие не было соблюдено и при перечислении бюджетных средств», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что Минспорт также допустил отдельные нарушения при выделении субсидий подведомственным учреждениям.

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«Так, соглашения о предоставлении субсидий заключались без рассмотрения и оценки заявок учреждений, расчетов-обоснований финансовой потребности и подтверждающей документации», — пояснила собеседница агентства.

Кроме того, по словам Светланы Артамоновой, имелись случаи несвоевременного направления в Минспорт России отчетов о расходовании межбюджетных трансфертов и несоблюдения законодательства об открытости и доступности информации о деятельности ведомства.

«Прокуратура области возбудила в отношении руководителя структурного подразделения министерства дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов», — сказала она.

Собеседница агентства отметила, что главе Минспорта Пензенской области Григорию Кабельскому внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также причин и условий, способствовавших их совершению.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — уточнила она.

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