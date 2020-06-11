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Трибуны стадиона в Пензе на матче ЧР по регби будут заполнены не более чем на 10%

14:00 | 11.06.2020 | Спорт

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Трибуны стадиона «Первомайский» в Пензе, на котором 18 июня пройдет первый матч чемпионата России по регби сезона 2020–2021 годов, должны быть заполнены не более чем на 10%. Такое условие согласовано Роспотребнадзором в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Трибуны стадиона в Пензе на матче ЧР по регби будут заполнены не более чем на 10%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нет никаких сомнений, что клубы ответственно подойдут к вопросам обеспечения безопасности при проведении домашних игр, а игроки и тренеры покажут всем нам красивую, зрелищную и яркую игру», — отметил председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

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В связи с установленным ограничением руководство клуба «Локомотив-Пенза», который 18 июня на своем поле будет принимать «ВВА-Помосковье», объявило о начале приема заявок от болельщиков, желающих посетить игру. Для их отправки необходимо заполнить специальную форму по ссылке, указанной на официальном сайте команды.

Первые 500 человек, которые сделают это, получат флаеры, позволяющие пройти на стадион.

У всех них при входе на территорию спортобъекта будут измерять температуру тела бесконтактным способом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», телеканал «Матч ТВ» будет в прямом эфире транслировать матч чемпионата России по регби между клубами «Локомотив-Пенза» и «ВВА-Подмосковье» 18 июня.

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