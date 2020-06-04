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В Пензе разрешили тренировки и соревнования профессиональных команд без зрителей

19:21 | 04.06.2020 | Спорт

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Профессиональные клубы и сборные смогут возобновить тренировки и соревнования на спортивных объектах Пензы. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

В Пензе разрешили тренировки и соревнования профессиональных команд без зрителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Возобновить без привлечения зрителей [...] работу спортивных объектов, расположенных на территории Пензы, в целях организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Пензенской области, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав); организации и проведения профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта», — говорится в документе.

В нем отмечается, что работа спортивных объектов должна быть организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 25 мая 2020 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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