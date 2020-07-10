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Клуб «Локомотив-Пенза» обыграл «Булаву»

10:10 | 10.07.2020 | Спорт

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Пенза, 10 июля 2020. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза» одержал победу над таганрогской «Булавой» в домашнем матче IV тура чемпионата России по регби.

Клуб «Локомотив-Пенза» обыграл «Булаву». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Первомайский» в Пензе в минувший четверг, 9 июля, завершилась с результатом 31:11.

Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, «Локомотив», который вышел на игру с «Булавой» не в сильнейшем составе, имел большие проблемы на протяжении 60 минут. Лишь когда Дмитрий Сухин воспользовался ошибкой Ислама Абдулкадирова и совершил третью попытку своей команды, пензенцы практически сняли все вопросы о победителе встречи, а бонусную победу команды Александра Янюшкина оформил попыткой вышедший на замену Сергей Секисов.

Эта победа стала для клуба «Локомотив-Пенза» четвертой подряд. Команда с 18 очками в своем активе пока возглавляет турнирную таблицу турнира.

Следующий матч пензенские регбисты проведут против «Стрелы» в Казани 16 июля.

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