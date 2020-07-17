EN
12:20:55 Пятница, 17 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 919 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 244 человека выписаны, 70 пациентов умерли

Клуб «Локомотив-Пенза» уступил «Стреле» в матче Кубка России по регби

09:05 | 17.07.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза» уступил «Стреле» в выездном матче 1/8 финала Кубка России по регби, состоявшемся в Казани.

Клуб «Локомотив-Пенза» уступил «Стреле» в матче Кубка России по регби. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стрела» выиграла с результатом 31:28 и вышла в четвертьфинал.

По словам главного тренера РК «Локомотив-Пенза» Александра Янюшкина, встреча прошла ожидаемо.

«Весь первый тайм и начало второго у нас играл резерв, наши молодые игроки, и они сыграли более чем достойно с такой командой. Только потом мы вернули основных игроков, чтобы они были в тонусе. Хорошая игра, думаю, болельщикам понравилось. Мы преследуем свои цели, «Стрела» — свои», — отметил он.

Александр Янюшкин добавил, что пензенской команде предстоит серьезная подготовка к матчу против того же соперника, который запланирован на 24 июля и пройдет в рамках чемпионата России.

«Мы делаем акцент на чемпионате, сейчас идем на втором месте. В Казани нам нужно было дать поиграть нашей молодежи, чтобы в дальнейшем она выглядела достойно», — цитирует наставника пресс-служба клуба «Локомотив-Пенза».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области на региональном портале госуслуг начали публиковать результаты ЕГЭ Экзамен по обществознанию прошел в Пензенской области в штатном режиме
«Пензаэнерго» до конца года обновит приборы учета более чем в 250 населенных пунктах Организована проверка по факту нахождения двухлетнего ребенка на железнодорожных путях
К участию в конкурсе АСИ по развитию экотуризма допущена одна заявка из Пензенской области Сдать нормативы ГТО можно будет 17 июля на Олимпийской аллее Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама