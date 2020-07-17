Клуб «Локомотив-Пенза» уступил «Стреле» в матче Кубка России по регби Спорт

Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Клуб «Локомотив-Пенза» уступил «Стреле» в выездном матче 1/8 финала Кубка России по регби, состоявшемся в Казани.

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«Стрела» выиграла с результатом 31:28 и вышла в четвертьфинал.

По словам главного тренера РК «Локомотив-Пенза» Александра Янюшкина, встреча прошла ожидаемо.

«Весь первый тайм и начало второго у нас играл резерв, наши молодые игроки, и они сыграли более чем достойно с такой командой. Только потом мы вернули основных игроков, чтобы они были в тонусе. Хорошая игра, думаю, болельщикам понравилось. Мы преследуем свои цели, «Стрела» — свои», — отметил он.

Александр Янюшкин добавил, что пензенской команде предстоит серьезная подготовка к матчу против того же соперника, который запланирован на 24 июля и пройдет в рамках чемпионата России.

«Мы делаем акцент на чемпионате, сейчас идем на втором месте. В Казани нам нужно было дать поиграть нашей молодежи, чтобы в дальнейшем она выглядела достойно», — цитирует наставника пресс-служба клуба «Локомотив-Пенза».