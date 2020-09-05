В Пензе стартовал чемпионат России по регби-7 Спорт

Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Первый тур чемпионата России по регби-7 среди мужских команд стартовал на стадионе «Первомайский» в Пензе в субботу, 5 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба клуба «Локомотив-Пенза», во встрече «Кубани» и «Булавы» со счетом 19:7 верх взяла краснодарская команда.

Следом на поле вышли «Красный Яр» и «Слава». В этой игре победили москвичи — 36:5.

В матче между «ВВА-Подмосковье» и «Владивостокскими тиграми» был зафиксирован еще более крупный результат — 54:0 в пользу команды из Монино.

Новокузнецкий «Металлург» уверенно обыграл молодежный состав «Енисея-СТМ» — 31:5.

Противостояние «Заставы» и «Стрелы» получилось очень упорным. Команда из Санкт-Петербурга была сильнее в первом тайме — 14:0. Во втором регбисты из Казани существенно прибавили и почти догнали соперника, который все же оказался сильнее — 14:12.

В игре между двумя составами «Локомотива» выиграла «основа» — 29:0.

Во второй половине дня соревнования будут продолжены.