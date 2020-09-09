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Пензенский «Дизель» начал сезон с победы

09:25 | 09.09.2020 | Спорт

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Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над казанским «Барсом» в стартовом домашнем матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

Пензенский «Дизель» начал сезон с победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, тренерский штаб решил порадовать болельщиков экспериментальным составом с большим количеством молодежи, дав при этом паузу нескольким лидерам, пропустившим игру из-за травмы.

Кроме того, по регламенту сыграть против казанцев не смогли дозаявленные игроки — Айрат Мурзин, Андрей Миронов и Антон Антонов.

Также пропустил матч Мирослав Мацейко, недавно присоединившийся к команде после приезда из Словакии.

Счет был открыт в начале второго периода. Ворота «Дизеля» поразил Денис Комков. Спустя полминуты хозяева льда сравняли счет усилиями Александра Агапова. Еще одну шайбу забросил Максим Колмыков, исполнивший в этом матче роль капитана — 2:1.

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