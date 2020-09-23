«Дизель» в Пензе обыграл курганское «Зауралье» по буллитам Спорт

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» обыграл по буллитам курганское «Зауралье» в домашнем матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

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Счет открыли гости, отличился нападающий Илья Карлин. Пензенцы ответили голами в исполнении форварда Дмитрия Арсенюка и защитника Зигурдса Подзиньша. До перерыва результат сравнял защитник «Зауралья» Тимур Хайруллин — 2:2.

Во втором игровом отрезке соперники обменялись голами: сначала был точен на реализации нападающий «Дизеля» Александр Денежкин, затем — защитник «Зауралья» Григорий Глебов. Счет стал 3:3.

В третьем периоде, а также в овертайме зрители заброшенных шайб не увидели.

В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты «Дизеля». Александр Денежкин оформил дубль и принес победу команде — 4:3.

По итогам шести проведенных игр пензенский клуб заработал 10 очков и возглавил турнирную таблицу.