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Объявлен конкурс на разработку документации на реконструкцию спорткомплекса «Пенза»

09:08 | 28.09.2020 | Спорт

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Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило открытый конкурс в электронной форме на разработку проектной документации на реконструкцию спортивного комплекса «Пенза» на улице Гагарина.

Объявлен конкурс на разработку документации на реконструкцию спорткомплекса «Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14 млн. 982 тыс. 132 рубля.

Финансирование предусмотрено муниципальной программой «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

Как уточняется в задании на проектирование, реконструкцию спорткомплекса, на базе которого планируется развивать регби, намечено провести в 2022 году.

По требованию заказчика, проектом необходимо предусмотреть обустройство основного игрового поля размером 120 на 75 метров с искусственным покрытием и подогревом. Обязательно наличие шести беговых дорожек, поливочного водопровода, уловителя — сетки по контуру поля, трибуны на 500 мест с навесом, освещения.

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При реконструкции спорткомплекса планируется построить административно-бытовое здание, в котором будет четыре раздевалки по 35 мест, две из которых — с массажными помещениями, медицинский кабинет, санузлы, душевые, кабинеты директора и бухгалтерии, радиоузел, судейская, архив, комната обслуживающего персонала и гостиница на 40 мест с пищеблоком.

Также предполагается возведение ФОКа. Он будет включать в себя поле с искусственным покрытием, тренажерный зал не менее чем на 35 мест, фитнес-зал, раздевалки не менее чем на 140 мест, сауну, санузлы, душевые, тренерскую, склад инвентаря, кассу, помещение персонала, гардеробную, табло, радиоузел, кабинет администратора. При возможности планируется разместить холодный гараж и открытое футбольное поле.

Проектная документация должна быть разработана до 15 декабря 2021 года.

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