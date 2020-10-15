«Динамо» из Санкт-Петербурга прервало победную серию пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» после девяти побед подряд потерпел поражение от «Динамо» из Санкт-Петербурга в домашнем матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

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Счет в игре в первом периоде открыли гости, отличился Никита Лисов — 0:1.

Во втором отрезке встречи сначала «Дизель» восстановил равенство, шайбу забросил Дмитрий Арсенюк. Однако «Динамо» вновь перехватило лидерство, ворота пензенского клуба поразили Антон Назаревич и Александр Кулагин — 1:3.

В заключительном периоде четвертую шайбу в ворота пензенского вратаря Дениса Костина забросил Дмитрий Рашевский. Итог встречи — 1:4.

По результатам 12 проведенных игр «Дизель» по-прежнему имеет в своем активе 20 очков и сохраняет свое место во главе турнирной таблицы.