EN
09:31:20 Четверг, 15 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Динамо» из Санкт-Петербурга прервало победную серию пензенского «Дизеля»

09:09 | 15.10.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» после девяти побед подряд потерпел поражение от «Динамо» из Санкт-Петербурга в домашнем матче «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020–2021 годов.

«Динамо» из Санкт-Петербурга прервало победную серию пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет в игре в первом периоде открыли гости, отличился Никита Лисов — 0:1.

Во втором отрезке встречи сначала «Дизель» восстановил равенство, шайбу забросил Дмитрий Арсенюк. Однако «Динамо» вновь перехватило лидерство, ворота пензенского клуба поразили Антон Назаревич и Александр Кулагин — 1:3.

В заключительном периоде четвертую шайбу в ворота пензенского вратаря Дениса Костина забросил Дмитрий Рашевский. Итог встречи — 1:4.

По результатам 12 проведенных игр «Дизель» по-прежнему имеет в своем активе 20 очков и сохраняет свое место во главе турнирной таблицы.

Новости партнеров
Читайте также
Родственницы убитой в 2018 году в Пензенской области женщины обратились к Бастрыкину В Пензе на профилактику коронавируса в учреждениях образования направлено 25 млн. рублей
В Пензе коронавирус выявлен у 40 учащихся В Пензе учреждения допобразования готовы перейти на дистанционное обучение — Чесноков
Доступ на сессию пензенского Заксобрания планируется ограничить из-за коронавируса Штраф в 7,5 тыс. рублей назначен жителю Пензенской области за несоблюдение карантина
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама