Регбисты пензенского клуба вернутся из Турции 4 ноября Спорт

Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Регбисты клуба «Локомотив-Пенза», которые ранее были вызваны на тренировочные сборы в Турцию, вернутся в Пензу в предстоящую среду, 4 ноября, а на следующий день им предстоит сдать тесты на COVID-19. Об этом сообщил главный тренер клуба Александр Янюшкин.

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«В случае, если результаты будут отрицательными, начнется совместная подготовка к оставшимся в этом году турам чемпионата России по регби-7», — пояснил он.

По словам наставника, тот факт, что сборы, по сути, не состоялись, поскольку у ряда спортсменов тесты на коронавирус дали положительный результат, в любом случае создаст определенные проблемы, связанные с функциональной подготовкой регбистов.

«Но, думаю, времени у нас достаточно. К тому же, это касается не только нашей команды, так что все в равных условиях. Будем стараться наверстать упущенное», — цитирует Александра Янюшкина пресс-служба клуба «Локомотив-Пенза».