Крытый каток в Арбеково планируется построить по концессии Спорт

Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Администрация Пензы проведет конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации крытого катка с искусственным льдом на улице 65-летия Победы в 8-м микрорайоне Арбеково.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок на участие в нем продлится по 27 ноября включительно. Конкурсные предложения должны быть представлены со 2 декабря до 4 февраля.

Победителем будет признан участник, предложивший наилучшее конкурсное предложение. В случае, если два и более конкурсных предложения будут содержать равные наилучшие условия, победителем станет тот участник, который подал его раньше остальных.

Конкурсная документация утверждена постановлением администрации Пензы №1462 от 16 октября 2020 года.

Читайте также

В Пензе разработана проектная документация на строительство нового ледового дворца

В соответствии с ней, сметная стоимость работ по строительству крытого катка составляет 478 млн. 746 тыс. 873 рубля, инвестиции концессионера — не менее 228 млн. рублей.

Срок возведения объекта не должен превышать 20 месяцев.

По условиям соглашения, которое намечено заключить по результатам конкурса, концессионер будет обязан передать право собственности на объект концеденту — муниципальному образованию в лице администрации Пензы.

В свою очередь мэрия должна передать концессионеру на срок эксплуатации права владения и пользования зданием.

Предполагается, что срок действия соглашения составит 240 месяцев.