В Пензе разработана проектная документация на строительство нового ледового дворца Спорт

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Подрядчик разработал проектную документацию на строительство нового ледового дворца на улице 65-летия Победы в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Документация передана в ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области».

По уточненным данным, возвести объект площадью более 5 тыс. кв. метров планируется в 2022 году.

Предполагается, что на строительство спортсооружения будут выделены денежные средства из бюджетов трех уровней, в том числе из федерального.

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Согласно данным портала госзакупок, 27 марта 2020 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Ремстройпроект» контракт на разработку проектной документации для возведения крытого катка с искусственным льдом на улице 65-летия Победы в 8-м микрорайоне Арбеково.

Ожидается, что на первом этаже будет оборудована арена с ледовой площадкой размером 30 на 60 метров с бортами и трибунами на 350 посадочных мест. Кроме того, планируется обустроить раздевалки, тренерские, пункты заточки и проката коньков, а также другие помещения.

На втором этаже будут находиться, в частности, тренажерный зал, помещение для общефизической подготовки, зал для хореографии и буфет.

На третьем этаже намечено разместить серверную, инвентарную и различные кабинеты.

По условиям контракта, работы по подготовке проектной документации должны быть завершены до 15 декабря 2020 года.