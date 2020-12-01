Конкурс на строительство в Пензе крытого катка по концессии признан несостоявшимся Спорт

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации крытого катка с искусственным льдом на улице 65-летия Победы в Пензе признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем. Соответствующее постановление городской администрации №1691 подписал мэр Андрей Лузгин 30 ноября.

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«Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Германа Дорофеева.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 октября 2020 года администрация Пензы утвердила конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации крытого катка с искусственным льдом на улице 65-летия Победы в 8-м микрорайоне Арбеково.

В соответствии с ней, сметная стоимость работ по возведению объекта составляет 478 млн. 746 тыс. 873 рубля, инвестиции концессионера — не менее 228 млн. рублей. Срок строительства не должен превышать 20 месяцев.

Концессионер обязуется передать право собственности на объект концеденту — муниципальному образованию в лице администрации Пензы. В свою очередь мэрия должна передать концессионеру на срок эксплуатации права владения и пользования зданием.

Срок действия концессионного соглашения — 240 месяцев.

16 октября стартовал прием заявок на участие в открытом конкурсе, 27 ноября он завершился.

Согласно протоколу №1 конкурсной комиссии, за этот период не было подано ни одной заявки.