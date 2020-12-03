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Андрей Лузгин представил планы по развитию лыжного стадиона «Снежинка»

23:22 | 03.12.2020 | Спорт

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин представил планы по развитию лыжного стадиона «Снежинка» в ходе презентации проектов благоустройства, состоявшейся в правительстве области в четверг, 3 декабря.

Андрей Лузгин представил планы по развитию лыжного стадиона «Снежинка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Давно был передан земельный участок Минобороны нам. Мы хотим перенести стартовую поляну и создать лыжную базу на верхней площадке, заезд с дороги, ведущей в Большую Валяевку», — сказал он.

Мэр добавил, что дорогу и парковку намечено выполнить в щебне, а 5-километровое кольцо для тех, кто катается на роликах, велосипедах и лыжероллерах, — в асфальте.

«Нам нужно обязательно разгрузить Олимпийскую аллею. У нас там достаточно много конфликтов между теми, кто профессионально занимается спортом и просто гуляет. Мы бы хотели тех, кто профессионально занимается спортом, «убрать» дальше в Арбековский лес», — отметил Андрей Лузгин.

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По его словам, проект предполагает благоустройство самих лыжных трасс протяженностью почти 20 км.

«Есть запрос от жителей на то, чтобы у нас появилось там место, где можно оставить детей, уехав самим на лыжах. Собственно, там есть достаточно хороший рельеф», — пояснил мэр.

Он уточнил, что лыжная база пока планируется без трибун, при этом там будет обеспечено электроснабжение.

«Предусматриваем мы сейчас на 2022 год денежные средства на проектирование», — сказал Андрей Лузгин.

Вместе с тем он сообщил, что уже в текущем году подготовлена территория для тех, кто катается на так называемых «ватрушках», чтобы они не мешали лыжникам, а до конца года также намечено установить указатели вдоль трасс по всем направлениям.

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