Пензячка через суд добилась продления абонемента в фитнес-клуб из-за ситуации с COVID-19 Спорт

Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Посетительница расположенного на улице Калинина в Пензе фитнес-клуба «Энигма Сура», которая за 17 тыс. 100 рублей приобрела абонемент сроком действия с 9 декабря 2019 года по 8 декабря 2020-го, но не смогла пользоваться спортивно-оздоровительными услугами в течение всего этого периода, поскольку из-за коронавируса деятельность объекта была приостановлена, добилась продления договора в судебном порядке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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В нем уточняется, что оказание услуг по договору, заключенному между женщиной и ООО «Сура-Спортиндустрия», не осуществлялось 98 дней — с 28 марта по 4 июля на основании постановления губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности не территории Пензенской области», при этом в добровольном порядке действие подписанного сторонами документа продлено не было.

«Потребитель обратилась к ООО «Сура-Спортиндустрия» с письменным заявлением о заключении дополнительного соглашения об изменении срока действия договора об оказании спортивно-оздоровительных услуг на 98 дней», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что организация отказала ей в этом, в связи с чем клиентка фитнес-клуба обратилась в Роспотребнадзор для оказания ей правовой помощи и представления ее интересов в суде.

«Иск управление Роспотребнадзора по Пензенской области, действующего в интересах потребителя, к ООО«Сура-Спортиндустрия» о защите прав потребителей удовлетворен. Срок действия договора возмездного оказания услуг, заключенный между ООО «Сура-Спортиндустрия», с одной стороны, и потребителем, с другой стороны, на 98 дней с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу продлен», — отмечается в тексте.