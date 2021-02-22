Пензенский «Дизель» стартовал в плей-офф с победы над «Ростовом» со счетом 5:1 Спорт

Пенза, 22 февраля 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над клубом «Ростов» с результатом 5:1 в первом раунде плей-офф, который команда провела на домашнем льду.

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Счет открыли гости в концовке стартового периода, отличился Алексей Прохоров.

В начале второго игрового отрезка Данила Попов забросил ответную шайбу. Затем свой дебютный гол за «Дизель» оформил Артем Ворошило, после чего Александр Борисенков отправил в ворота ростовчан третью шайбу.

В заключительном периоде преимущество «Дизеля» закрепили Никита Ли и Дмитрий Арсенюк.

Таким образом, пензенский клуб завершил третий подряд матч со счетом 5:1.

Комментируя состоявшуюся встречу, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин выразил мнение, что первый период команда сыграла плохо.

«Думаю, навалился груз ответственности, большое количество болельщиков, да и настраивались сильно, чуть-чуть даже перегорели. Невнятная совершенно игра была», — сказал он.

Наставник добавил, что во время перерыва спортсменам удалось успокоиться.

«Немножко добавили движения, хорошо подловили соперника на пересменках. Это дало результат, второй период выиграли. Потом терпели, сыграли правильно, по счету. В третьем периоде довели дело до победы», — отметил Алексей Ваулин.

По его словам, во время плей-офф хоккеисты должны быть максимально сконцентрированы.

«Первый бой только выигран. Все сражение еще впереди. [...] Тем и хорош плей-офф — каждая игра, скажем так, единична, можно перевернуть все как в одну, так и в другую сторону», — цитирует наставника пресс-служба клуба.