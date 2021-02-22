Соревнования дояров и механизаторов завершили сельские игры в Пензенской области Спорт

Пенза, 22 февраля 2021. PenzaNews. Соревнования дояров и механизаторов состоялись в Мокшане Пензенской области в рамках завершающего этапа региональных зимних сельских игр. Об этом сообщает пресс-служба областного Минспорта.

Фото: Sport.pnzreg.ru

По информации ведомства, в программу троеборья входили: лыжные гонки, рывок гири весом 24 кг для мужчин и 16 кг для женщин, а также сборка и разборка доильного аппарата на время у дояров и фигурное вождение трактора у механизаторов.

По результатам соревнований в командном первенстве по обеим программам троеборья — среди механизаторов и дояров — победу одержали представители Мокшанского района.

Сельские спортивные игры в Пензенской области проводились в три этапа. Первый состоялся 31 января на стадионе «Снежинка» в Пензе, где прошли лыжные гонки. Второй был организован 6 февраля в Никольске. Там состоялись состязания по полиатлону, шахматам, шашкам, а также соревнования семей.

В итоге в общекомандном первенстве в своих группах победителями стали команды Никольского и Неверкинского районов.