Пензенский «Дизель» вырвал победу у «Ростова» Спорт

Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. Пензенский «Дизель» вырвал победу у хоккейного клуба «Ростов» в выездном матче плей-офф.

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Как сообщает пресс-служба пензенской команды, встреча проходила в равной борьбе. Соперники успели достаточно изучить друг друга и не спешили рисковать.

Первый гол болельщики увидели лишь в начале второго периода, счет открыл Александр Агапов. «Дизель» лидировал недолго. На экваторе игрового отрезка Роман Опалев сравнял счет.

Несмотря на активный хоккей, эти два гола остались единственными в основное время. Матч перешел в овертайм.

Дополнительная двадцатиминутка проходила с преимуществом «Ростова», в первую очередь за счет нескольких минут в большинстве. Хозяева создали несколько опасных моментов, но Денис Костин не позволил им отличиться. За две минуты до окончания первого овертайма хоккеисты «Дизеля» затолкали шайбу в ворота соперника, но арбитры после видеопросмотра гол не засчитали

Под занавес второй дополнительной двадцатиминутки пензенцы все же сумели выйти вперед. Дубль оформил Александр Агапов. Результат игры — 1:2.