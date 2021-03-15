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Двое регбистов из ЮАР усилят клуб «Локомотив-Пенза»

09:25 | 15.03.2021 | Спорт

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Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Защитники Виллем Йоханнес Страйдом и Маркус Мартинус Йоханнес Лабускахни, которые имеют опыт выступления за сборную ЮАР по регби-7, в том числе на уровне Мировой серии, прибудут в расположение клуба «Локомотив-Пенза» на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Двое регбистов из ЮАР усилят клуб «Локомотив-Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам главного тренера РК «Локомотив-Пенза» Александра Янюшкина, это позволит команде укрепить свои ряды в оставшихся двух турах чемпионата России по регби-7, которые состоятся в Краснодаре 27–28 марта и 3–4 апреля.

«Нам предстоит бороться на два фронта — в классической разновидности и в «семерке», причем в обеих дисциплинах команда намерена добиваться призовых мест. При этом [Виктор] Гресев, [Андрей] Карзанов и [Владислав] Перестяк сейчас заняты в сборной России, которая 20 марта играет с грузинами в чемпионате Европы. Кроме того, мы лишились Игоря Снисаренко, завершившего спортивную карьеру по семейным обстоятельствам», — отметил он.

Александр Янюшкин выразил надежду на то, что регбисты из ЮАР помогут клубу и своей игрой, и тем, что дадут возможность разгрузить некоторых лидеров команды с учетом дальнейших перспектив.

«Туры «семерки» позволят оценить южноафриканских игроков в деле. Можно говорить, что таким образом они пройдут просмотр и, возможно, останутся в команде, чтобы готовиться уже к следующему сезону. Тем более что у нас есть дефицит на позиции 12 номера», — сказал он.

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