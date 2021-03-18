Символом всероссийских летних сельских спортивных игр 2021 года станет индейка Спорт

Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. Индейка станет символом ХIII всероссийских летних сельских спортивных игр, которые пройдут в Пензенской области с 17 по 22 июля. Такое решение принял оргкомитет по проведению соревнований во главе с заместителем председателя регионального правительства Валерием Савиным.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте облправительства, свой вариант могли предложить все желающие.

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«В результате опроса, проводимого министерством физической культуры и спорта Пензенской области, выяснилось, что что сельскохозяйственная деятельность Пензенской области у жителей региона ассоциируется сразу с такими образами, как конь, колос, ласточка, дельфин, козленок, корова, и некоторыми другими. Но мнение организационного комитета совпало с предложением Илдуса Аюпова, первым предложившего в качестве талисмана игр индейку», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что 22 марта будет объявлен творческий конкурс среди художников и веб-дизайнеров на создание символики предстоящих состязаний.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально XIII всероссийские летние сельские спортивные игры планировалось провести в Пензенской области в августе 2020 года.

В связи с пандемией коронавируса соревнования были перенесены на 2021-й.