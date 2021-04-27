Пенза примет спартакиаду студотрядов ПФО Спорт

Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. VI спартакиада студенческих отрядов Приволжского федерального округа пройдет в Пензе с 28 по 30 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Спартакиада объединит более 350 бойцов студенческих отрядов из 14 регионов», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что программой предусмотрены соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу, дартсу, перетягиванию каната, настольному теннису, армспорту, интерактивному футболу, а также сдача нормативов ГТО, образовательные и развлекательные мероприятия.

«По окончании спартакиады будет сформирована сборная команда Приволжского федерального округа для участия во всероссийской спартакиаде студенческих отрядов, которая пройдет осенью 2021 года в Воронеже», — сказано в пресс-релизе.