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Михаил Дралин выйдет на старт во время открытия сезона Российской серии кольцевых гонок

13:10 | 14.05.2021 | Спорт

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Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаил Дралин в качестве пилота выйдет на старт во время открытия нового сезона Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), которое состоится в Смоленской области в предстоящие выходные, 15 и 16 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

Михаил Дралин выйдет на старт во время открытия сезона Российской серии кольцевых гонок

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

«Банк поддерживает председателя правления Михаила Дралина, который является первым представителем Пензенской области в Российской серии кольцевых гонок на автомобиле «Lada Granta» в классе «S1600», и является бренд-партнером пилота», — отмечается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что Михаил Дралин дебютировал в РСКГ в 2020 году, по итогам сезона завоевал «бронзу» в составе команды B-Tuning и вошел в десятку лучших пилотов страны в личном зачете, а в феврале 2021 года стал чемпионом Пензенской области по ледовым трековым гонкам.

Из сообщения следует, что на трассе «Смоленское кольцо» титулованные спортсмены и дебютанты будут вести борьбу в рамках первенства страны, чемпионата и Кубка России, которые проводятся под патронажем программы развития автоспорта SMP Racing.

«Класс «Туринг-лайт» представлен в этом году 170-сильными хэтчбеками «Lada Granta», «Hyundai Solaris», «Volkswagen Polo» и «Peugeot 208», а также седанами «Ravon Nexia R3». Одновременно с ними две гонки проведут участники класса «S1600», в который допущены модели отечественного производства мощностью 150 лошадиных сил», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что трансляция соревнований будет вестись на канале Российской серии кольцевых гонок на портале YouTube и по телевидению.

«В воскресенье объединенные заезды в прямом эфире покажут каналы «Матч! Страна» и «Матч! Планета». Гонки классов «Туринг» и «Супер-продакшн» также можно будет увидеть на канале «Матч ТВ», — сказано в сообщении.

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