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Игнатьев сменил Крюкова на посту главного тренера пензенского клуба «Лагуна-УОР»

13:30 | 26.05.2021 | Спорт

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Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Максим Игнатьев назначен главным тренером пензенского женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Игнатьев сменил Крюкова на посту главного тренера пензенского клуба «Лагуна-УОР». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, смена главного тренера произошла в связи с назначением Михаила Крюкова, который был наставником команды с мая 2018 года, тренером женской сборной России по мини-футболу.

В ходе встречи, состоявшейся в министерстве физической культуры и спорта региона, глава ведомства Григорий Кабельский поблагодарил Михаила Крюкова за вклад в развитие пензенского мини-футбола.

Он также пожелал обоим тренерам дальнейшей плодотворной работы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2021 году пензенский клуб «Лагуна-УОР» под руководством Михаила Крюкова стал бронзовым призером чемпионата страны и восьмикратным победителем Кубка России по мини-футболу среди женских команд.

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