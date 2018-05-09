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Наставником пензенской «Лагуны-УОР» вновь стал Михаил Крюков

17:00 | 09.05.2018 | Спорт

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Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Михаил Крюков сменил Юрия Новикова на посту главного тренера пензенского женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» после двухлетнего перерыва.

Наставником пензенской «Лагуны-УОР» вновь стал Михаил Крюков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

О его назначении министр физкультуры спорта Пензенской области Григорий Кабельский объявил в ходе церемонии чествования команды по случаю завоевания серебряных медалей чемпионата России.

«У Юрия Новикова за три игры до финала случился психологический срыв. Как у нас говорят, он нарушил спортивный режим и был отстранен от дальнейшей работы. С ним контракт расторгнут, но жизнь продолжается, и сегодня мы хотим представить нового тренера. Не знаю, правда, насколько он новый: работал с командой многие годы, добился больших успехов. Это Михаил Борисович Крюков», — сказал министр.

Комментируя свое возвращение в клуб, Михаил Крюков отметил, что не ожидал такого развития событий, но испытывает энтузиазм и воодушевление.

«В мыслях такого не было, потому что занят был своей работой другой: там у меня дети, школа была. Так что не было таких ожиданий. […] Я думал, что на меня уже не будут рассчитывать, что это уже пройденный путь, и будут рассматривать других кандидатов, но получилось все не так, как мы иногда думаем», — отметил он.

Тренер добавил, что уже определил некоторые шаги по дальнейшему развитию команды.

«Планы сверстаны. Многие вопросы у нас с президентом клуба Виталием Николаевичем Антоновым сейчас находятся в стадии обсуждения, но они, можно сказать, готовы. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал наставник.

Михаил Крюков обратил внимание на то, что в команде осталось всего несколько человек, игравших при нем.

По словам наставника «Лагуны-УОР», ему хочется доказать себе и окружающим, что с обновленным коллективом также получится добиться высоких результатов.

«Планирую выехать в командировку в Москву, где как раз играет сборная и студенты. Там буду смотреть, оценивать. Хотелось бы мне вернуть кого-то из прошлого состава. Как это будет, покажет время», — цитирует Михаила Крюкова пресс-служба клуба.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на посту главного тренера «Лагуны-УОР» Михаил Крюков проработал почти шесть лет — с 2010 по 2016 годы. Под его руководством команда завоевала четыре чемпионских титула и пять Кубков России.

В 2013 году «Лагуна-УОР» вошла в десятку лучших мини-футбольных клубов мира.

В 2015 году клуб покинули пять ведущих игроков, и в 2016-м он впервые за время руководства Михаила Крюкова остался без медалей в «Финале четырех» на Кубке России, заняв четвертое место.

После этого Михаил Крюков был уволен с поста главного тренера. Комментируя сложившуюся ситуацию ИА «PenzaNews», он назвал свою отставку неожиданной.

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