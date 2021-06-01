Семеро регбистов клуба «Локомотив-Пенза» отправились в Лиссабон Спорт

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Семеро игроков клуба «Локомотив-Пенза» отправились в Лиссабон, где 5 и 6 июня пройдет первый тур чемпионата Европы по регби-7, в котором примет участие сборная России под руководством Александра Янюшкина. Об этом сообщает пресс-служба пензенской команды.

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В состав мужской сборной на выезд в столицу Португалии вошли Илья Бабаев, Александр Гудок, Андрей Карзанов, Владислав Перестяк, Владислав Созонов, Валерий Хлутков и Сергей Янюшкин.

Кроме того, в поездку отправились Павел Голик, Иван Овчинников, Артур Соломяный, Виталий Тихонович и Самир Хеирхабаров из «Заставы», Герман Давыдов и Александр Никитин из «ВВА-Подмосковье», а также Владислав Лазаренко, который не представляет какой-либо клуб.

В окончательный состав на первый тур войдут 12 игроков.

По информации пресс-службы Федерации регби России, в чемпионате Европы в 2021 году примут участие восемь команд. На предварительном этапе сборная РФ сыграет в группе «В» вместе с национальными командами Испании, Италии и Польши.