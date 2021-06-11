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Нападающий Илья Павлюков будет выступать за пензенский «Дизель»

09:55 | 11.06.2021 | Спорт

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. 25-летний нападающий Илья Павлюков будет играть за пензенский клуб «Дизель», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Нападающий Илья Павлюков будет выступать за пензенский «Дизель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Спортсмен является воспитанником московской школы хоккея.

Всю взрослую карьеру провел в воскресенском «Химике».

В сезоне 2020–2021 годов на его счету 56 матчей в ВХЛ и 17 набранных очков (2 шайбы и 15 передач), коэффициент полезности составил 0.

Всего в Высшей хоккейной лиге нападающий провел 262 игры, набрал 81 очко (15 шайб, 66 передач), коэффициент полезности -30.

Также форвард выходил на лед в 16 матчах КХЛ в составе столичного «Спартака». Отдал одну результативную передачу, коэффициент полезности составил -1.

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