Грант Дирнс стал новым тренером РК «Локомотив-Пенза» по физподготовке Спорт

Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Новозеландский специалист Грант Дирнс (Grant Dearns) стал новым тренером регбийного клуба «Локомотив-Пенза» по общефизической подготовке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пензенской команды.

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«Последние пять лет Грант провел в Японии, где уже давно придают большое значение развитию регби и активно привлекают для этого спортсменов и тренеров из традиционно регбийных стран мира. Он работал в клубе топ-лиги «Грин Рокетс» из города Абико, за который в свое время выступали такие известные на мировом уровне регбисты, как Тони Браун, Джордж Греган, Джон Кирван и Немани Надоло», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что специалист приступит к работе в пензенском клубе в начале июля.

«Ранее в «Локомотиве» уже был тренер по ОФП из Новой Зеландии — Шон Карри. Он работал с командой в период подготовки к сезону 2020–2021 и во время регулярной части чемпионата России, но затем решил вернуться домой, поскольку ограничения, связанные с пандемией, дополнительно осложняют и без того непростые передвижения из одной части мира в другую. Его сменил южноафриканец Доминик Шо, который прибыл в Пензу в середине января, однако по окончании сезона контракт с ним было решено не продлевать», — напоминается в тексте.