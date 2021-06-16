Участникам ЧР по велоспорту предстоит несколько раз подняться по улице Красной в Пензе Спорт

Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Участникам групповой гонки, которая состоится в Пензе в предстоящее воскресенье, 20 июня, в рамках предолимпийского чемпионата России по велосипедному спорту в дисциплине «Шоссе», предстоит несколько раз преодолеть подъем по улице Красной. Об этом сообщил врио министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

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«Это гонка для пензенцев будет самой интересной и зрелищной, все желающие смогут посмотреть эти соревнования. В рамках групповой гонки женщинам нужно будет проехать 126 км, это 14 подъемов по улице Красной; мужчинам — 189 км, им предстоит 21 раз подняться по Красной. Мы понимаем, что для гонщиков это испытание», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной соревнованиям.

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Руководитель ведомства уточнил, что 20 июня старт будет дан неподалеку от администрации Пензы, при этом трасса будет пролегать по улице Красной вверх, далее — по улице Лермонтова с заездом на Олимпийскую аллею, затем — по улицам Попова, Пацаева, Захарова, Зои Космодемьянской и Пушкина.

«Мы понимаем, что под перекрытие попадают целые районы. Это улицы Станиславского, Ключевского, Боевая гора, Саратовская, Революционная, где частный сектор, и людям будет трудно проехать. Возможно, гонка будет позволять пропуск автомобилей. Но нам неизвестно, как пойдет гонка, насколько растянется колонна спортсменов. Здесь пропускная система может и не сработать. Поэтому я обращаюсь к жителям Пензы с просьбой заранее предусмотреть и переставить транспорт, а также отказаться от личного транспорта в воскресенье», — цитирует Григория Кабельского пресс-служба Минспорта Пензенской области.