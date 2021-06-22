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В «Спутнике» состоялся фан-фестиваль «Наши парни»

11:34 | 22.06.2021 | Спорт

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Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!» прошел в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области вечером 21 июня в поддержку сборной России по футболу, которой предстояло сыграть с национальной командой Дании в рамках группового этапа Евро-2020.

В «Спутнике» состоялся фан-фестиваль «Наши парни»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Почетными гостями мероприятия стали бывшие игроки сборной России по футболу — защитник, двукратный чемпион страны в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников, вратарь, шестикратный чемпион РФ в составе «Спартака» Александр Филимонов и полузащитник, бронзовый призер чемпионата России в составе «Крыльев Советов» Андрей Каряка, а также телеведущий, спортивный комментатор «Первого канала» Виктор Гусев.

Они провели в «Спутнике» автограф-сессию, после чего на специально подготовленном поле состоялся импровизированный матч.

В завершение вечера для участников фан-фестиваля была организована трансляция встречи сборных России и Дании, состоявшейся в Копенгагене.

В решающей игре команда РФ уступила сопернику со счетом 1:4 и не сумела выйти в 1/8 финала.

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