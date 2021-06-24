Защитник Даниил Потиханов будет играть за регбийный клуб «Локомотив-Пенза» Спорт

Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Защитник Даниил Потиханов заключил контракт с регбийным клубом «Локомотив-Пенза» сроком на два года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.

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В нем напоминается, что спортсмен является воспитанником пензенского регби.

«21-летний защитник (рост 184 см, вес 93 кг), выступавший за сборные России U18 и U20, в феврале 2018 года подписал контракт с монинским клубом «ВВА-Подмосковье». [...] Осенью того же года главный тренер сборной России Лин Джонс привлек Потиханова в сборную России по регби, за которую тот дебютировал 10 ноября в тест-матче против национальной команды Намибии и отличился попыткой на 39-й минуте. 19 декабря на стадионе «Фишт» Потиханов выступал за сборную России в товарищеском матче против сборной клубов», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что год назад во время памятного матча «Локомотив-Пенза» – «ВВА-Подмосковье» защитник едва не приземлил мяч в зачетном поле пензенской команды, но в последнее мгновение ему помешал Руди ван Ройен.