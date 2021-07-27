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Триатлонистка Горбунова из-за падения не смогла финишировать на Олимпиаде в Токио

11:19 | 27.07.2021 | Спорт

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Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Пензенская спортсменка Анастасия Горбунова досрочно завершила борьбу в соревнованиях по триатлону на Олимпиаде в Токио после падения с велосипеда на мокрой трассе.

Триатлонистка Горбунова из-за падения не смогла финишировать на Олимпиаде в Токио. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Состязания проходили при неблагоприятных погодных условиях из-за тайфуна «Непартак».

Анастасия Горбунова смогла преодолеть плавательный этап, но во время велогонки упала на мокрой трассе. Ей пришлось сняться с дистанции.

У другой россиянки Александры Разареновой было отставание в круг от лидера, в результате она тоже досрочно завершила соревнования.

«Золото» завоевала представительница Бермудских островов Флора Даффи (Flora Duffy). Серебряным призером стала спортсменка из Великобритании Джорджия Тейлор-Браун (Georgia Taylor-Brown). «Бронзу» выиграла Кэти Заферес (Katie Zaferes) из США.

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