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Афремова завершила выступление на Олимпиаде на этапе полуфинала

11:49 | 30.07.2021 | Спорт

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Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Наталья Афремова из Пензы не смогла выйти в финал Олимпиады в Токио в дисциплине ВМХ-рейс.

Афремова завершила выступление на Олимпиаде на этапе полуфинала. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В финале «золото» игр завоевала Бетани Шривер (Bethany Shriever) из Великобритании. Серебряным призером стала Мариана Пахон (Mariana Pajon) из Колумбии, бронзовым — Мерел Смюлдерс (Merel Smulders) из Нидерландов.

Комментируя прошедшие соревнования, Наталья Афремова отметила, что была очень рада участвовать в борьбе сильнейших спортсменов.

«Это были сумасшедшие дни! Просто невероятно жесткая борьба среди лучших спортсменов мира, большие скорости и очень длинная, сложная и необычная трасса. Я очень рада, что я смогла не только принять участие, но и бороться на Олимпиаде!» — написала она в Instagram.

Наталья Афремова добавила, что ей немного не повезло.

«Да, немного не повезло... И в финал пробиться не получилось. Есть над чем подумать! Но я очень рада видеть и слышать ваши слова поддержки! Мне очень приятно, что так много людей болеют и переживают за меня. Спасибо всем за то, что вы рядом!» — обратилась она к интернет-пользователям.

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